قيادي بالحزب الديمقراطي الايطالي: الانتخابات المبكرة الفرضية الاكثر جدية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض غراتسيانو ديلريو إلى أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يبدو “الفرضية الاكثر جدية في الوقت الراهن”، نافيا إمكانية تشكيل أغلبية بديلة في البرلمان الحالي يساهم فيها الحزب.

وقال ديلريو، وزير النقل والبنية التحتية في حكومة باولو جينتيلوني السابقة، في تصريح صحفي الثلاثاء “نحن في انتظار رئيس الجمهورية لإجراء تقييماته. في الوقت الحالي، يبدو أن إجراء الانتخابات الفرضية الاكثر جدية. على الأقل حتى ظهور بديل آخر على نفس القدر من الجدية. وهذا البديل غير متوفر الآن على الساحة”.

ونوه القيادي في الحزب الديمقراطي بأن “الجدول الزمني للأزمة يحدده رئيس الدولة وليس الاحزاب”. وأردف “على كل حال، لا بد من الاعتراف بأن هذه الحكومة (إئتلاف حزب الرابطة-حركة خمس نجوم) قد إنتهت وفشلت. هذه هي الحقيقة السياسية الأهم”.