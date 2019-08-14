إيطاليا: سالفيني يرفض دعوة رئيس الوزراء لإنزال مهاجرين عالقين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة- أعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء أنه سيرفض أي دعوة لإنزال مهاجرين عالقين بمياه المتوسط على أراضي بلاده، كاشفاً عن رسالة من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي بهذا الصدد.

وقال سالفيني للصحفيين في مدينة جنوة، على هامش مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لإنهيار جسر (موراندي) بالمدينة، “راسلني رئيس الوزراء كونتي عن إنزال عدة مئات من المهاجرين على متن إحدى سفن المنظمات غير الحكومية الموجودة في مياه أجنبية. سأجيب، بأدب، أنه ليس من المفهوم لماذا يتعين إنزالهم في إيطاليا”.

وأشار سالفيني، الذي طالب بحجب الثقة عن حكومة كونتي، الذي هو طرفاً فيها، إلى أنه “تبادل التحية” مع رئيس الوزراء الذي شارك في مراسم ذكرى إنهيار الجسر