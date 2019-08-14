سفينة إنقاذ إسبانية: محكمة إدارية تعلق حظر دخولنا للمياه الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت سفينة الانقاذ الاسبانية غير الحكومية (أوبن آرمز) أن المحكمة الادارية التابعة لإقليم لاتسيو (الذي عاصمته روما) أصدرت أمراً بتعليق الحظر المفروض على السفينة دخول المياه الإيطالية .

وأشارت مصادر صحفية محلية إلى أن السفينة، وعلى متنها 147 مهاجراً، الذين تم إنقاذهم منذ عدة أيام، تتجه الآن نحو إيطاليا.

وكان وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني قد أكد في وقت سابق اليوم الاربعاء على رفضه أي دعوة للسماح بفتح أي مرفأ بالبلاد لإنزال المهاجرين العالقين، كاشفاً عن رسالة من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي بهذا الصدد.

وقال سالفيني للصحفيين “راسلني رئيس الوزراء كونتي عن إنزال عدة مئات من المهاجرين على متن إحدى سفن المنظمات غير الحكومية الموجودة في مياه أجنبية. سأجيب، بأدب، أنه ليس من المفهوم لماذا يتعين إنزالهم في إيطاليا “