سالفيني رداً على كونتي: الدفاع عن الحدود ليس هوساً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني مجدداً عن سياسته في مجال الهجرة، وذلك رداً على مقال لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي قال فيه إنه “مهووس بسياسة الموانئ المغلقة”.

وكتب سالفيني في تغريدة اليوم الجمعة قائلاً “إن الدفاع عن الحدود والأمن والكرامة والشرف لبلدي ليس هوسًا، بل هي مهمتي. وأعتقد أني أثبت ذلك خلال 14 شهرًا من الحكم”.

وكان وزير الداخلية الايطالي قد جدد رفضه السماح لسفينة (أوبن آرمز) بالرسو في ميناء لامبيدوزا لإنزال الـ147 مهاجرا العالقين على متنها، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، ردا على رئيس الوزراء الذي راسله بشأنها “إنها سفينة أجنبية في مياه دولية لا نفهم العلاقة التي تربطها بإيطاليا. وبأي صفة تطلب من السلطات الإيطالية أن تتدخل؟”.

وأضاف “بهدوء وبدون ضجيج سمحنا بإنزال من هم في حوجة. بدون رسائل وبدون أن يطلب مني أحد، أنزلنا، بناء على تعليماتي الشخصية، طفلين كانا في وضع صعب واضح وحقيقي”.