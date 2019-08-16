قيادي بالحزب الديمقراطي الايطالي: سالفيني مرعوب من إمكانية تشكيلنا حكومة مع خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس مجموعة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الايطالي، غراتسيانو ديلريو إن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني بعيش في حالة “رعب” من إمكانية تشكيل إئتلاف حكومي جديد في البرلمان الحالي بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، بعد التصويت في الايام المقبلة بحجب الثقة عن حكومة جوزيبي كونتي.

وقال ديلريو في تصريحات إذاعية الجمعة “لقد ارتكب سالفيني خطأً هائلاً محرزاً هدفاً في مرماه” بطلبه حجب الثقة عن الحكومة، “وهو الآن مرعوب من فكرة الاتفاق بيننا وحركة 5 نجوم”.

وأضاف ديلريو ساخراً “أرى أن سالفيني تقدم بخطوة صحيحة بإدراكه أن إيطاليا تحتاج إلى حكومة أخرى: فهذه الحكومة قادت البلاد إلى نمو صفري، بدون استثمارات وفقدان لوظائف عمل. لم يكن عاماً جميلا كما تنبأ به رئيس الوزراء كونتي، بل أضعنا خلاله أيضًا المصداقية” على المستوى الاوروبي.

وفي إشارة إلى تلميحات من سالفيني بإمكانية التراجع عن حجب الثقة في حالة إجراء تعديل حكومي واسع يطال الوزراء غير المرغوب فيهم وهي فرضية رفضتها حركة خمس نجوم، قال ديلريو “أعتقد أنه من ناحية إدارة الأزمة وبناء على ما رأيناه حتى الآن، وزير الداخلية أدرك أنه أحرز هدفًا في مرماه، وتراجعه سيكون انتحاراً سياسياً. في رأيي، إنه لا يفكر في التراجع بل أصبح يدرك الآن أنه قام بخطوات خاطئة. لكن بما أنه ماهر، فهو يعلم أن التراجع سيفقده مصداقيته”.

ويكفل الدستور لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا صلاحية إستكشاف أغلبية برلمانية بديلة في الدورة التشريعية الحالية، التي بدأت في شهر آذار/مارس 2018، في حال سقوط حكومة الائتلاف الحالي (حركة خمس نجوم- حزب الرابطة)، خاصة وأن الائتلاف الحالي ليس تحالفاً إنتخابياً بل نشأ في قبة البرلمان بعد أكثر من شهرين من إجراء الانتخابات.