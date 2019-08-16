طليب ترفض الزيارة تحت الشروط الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- اعلنت عضو الكزنغرس الامريكي من اصل فلسطيني، رشيدة طليب رفضها زيارة الاراضي الفلسطينية في ظل الشروط الاسرائيلية.

وقالت طليب في تغريدة على حسابها في (تويتر) “إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس هو ما تريده جدتي من أجلي. هذا سوف يقتل قطعة مني. لقد قررت أن زيارة جدتي في ظل هذه الظروف القمعية تقف ضد كل ما أؤمن به – القتال ضد العنصرية والقمع والظلم”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي السماح لرشيدة طليب زيارة عائلتها في الضفة الغربية بعد تعهدها بعدم الدعوة لمقاطعة إسرائيل خلال الزيارة.

ونشر مكتب الوزير الإسرائيلي رسالة تسلمها من طليب قالت فيها ”اريد زيارة اقاربي وبشكل خاص جدتي التي هي في التسعينيات من عمرها وتعيش في بيت عور الفوقا (رام الله) ،قد تكون هذه هي فرصتي الأخيرة لرؤيتها“.

وأضافت طليب “انا سأحترم اي قيود ولن اعمل على الترويج للمقاطعة ضد إسرائيل خلال زيارتي“.

وعلى اثر ذلك، قال مكتب وزير الداخلية الإسرائيلي في بيان “قرر وزير الداخلية ارييه درعي ، اليوم الجمعة، الموافقة علىطلب عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب القيام بزيارة إنسانية لجدتها البالغة من العمر 90 عاما“.

ولفت الى ان طليب “بعثت برسالة الى الوزير درعي الليلة الماضية تعهدت فيها بقبول مطالب إسرائيل واحترام القيود المفروضة عليها أثناء زيارتها ووعدت بعدم الترويج، خلال الزيارة، للمقاطعة ضد إسرائيل ، وفي ضوء ذلك ، قرر الوزيردرعي السماح لها بدخول إسرائيل وأعرب عن أمله بالتزامها وأن تكون زذارتها للأغراض الإنسانية فقط“.

وكانت إسرائيل اعلنت امس رفضها السماح لطليب ورفيقتها في مجلس النواب الامريكي الهان عمر بزيارة الأراضي الفلسطينية