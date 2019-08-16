إيطاليا: دي مايو ينفي التوصل لإتفاق مع سالفيني يتولى بموجبه رئاسة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو صحة ما تداولته بعض الصحف الايطالية عن إتفاق جديد بين الحركة وحزب الرابطة لإستمرار التحالف الثنائي، يتضمن توليه رئاسة الحكومة خلفا لجوزيبي كونتي، الذي سيتم ترشيحه مفوضاً أوروبيا في بروكسل.

وقال دي مايو في تصريح صحفي الجمعة “ما ذكرته بعض الصحف خبر كاذب تماما. ليس ذلك فحسب، لم تتصل أي من الصحف بالمصادر الرسمية للحركة بقصد التحقق من هذه الأخبار المزيفة. لقد سقطت الصحف في فخ نفذه شخص ما، لكننا اعتدنا على ذلك”.

وأضاف “لسنا مهتمين المناصب وألاعيب السياسة. نحن نعتم بشيء واحد فقط في هذه المرحلة: أنه في 22 آب/أغسطس الجاري سيتم التصويت على تقليص عدد البرلمانيين: 345 مقعدًا أقل ورواتب وامتيازات أقل. هذا الشيء الوحيد الذي يهمنا ويوفر للإيطاليين نصف مليار يورو”.

وبشأن تصويت حجب الثقة عن الحكومة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القادم، قال “نحن ننتظر ماذا ستفعل القوى السياسية الاخرى. أولئك الذين يتحدون كونتي بحجب الثقة عن حكومته سيفعلون ذلك لتجنب التصويت على تقليص عدد البرلمانيين”.