وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الألماني: حاجة لإدارة أوروبية موحدة لتدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي ونظيره الألماني هايكو ماس، إستعرضا في مكالمة هاتفية الليلة الماضية مسألة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط وعمليات إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم.

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إن الوزيرين تشاطرا الرؤية حول الحاجة لـ”إدارة أوروبية فاعلة وحقيقية ومنصفة تسمح بتجاوز النهج الحالي القائم على أساس كل حالة على حدة”.

وأشار البيان إلى أنه، في ضوء الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المقرر في هلسنكي في 29 و 30 آب/أغسطس الجاري، “إتفق الوزيران على العمل بتضافر من أجل تسريع التفاكر مع نظرائهم الأوروبيين أملاً في تحقيق نتائج ملموسة تضمن احترام المبدأ الأوروبي للتضامن والمساواة في تقاسم المسؤوليات” بشأن إستقبال المهاجرين.