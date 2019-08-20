المفوضية الأوروبية: جونسون لا يقدم حلا قانونيا لتجنب مسألة الحدود في ايرلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يقدم حلاً قانونياً ناجعاً يفيد في تجنب عودة الحدود بين شطري جزيرة ايرلندا بعد خروج بلاده من الاتحاد (بريكست).

وكانت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، تعلق على الرسالة التي بعثها جونسون لرئيس الاتحاد يطالبه يقترح فيها بدائل عن شبكة الأمان الموجودة في الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وتهدف شبكة الأمان إلى تجنب إعادة فرض الحدود بين ايرلندا الشمالية التي ستصبح بموجب بريكست خارج الاتحاد، وجمهورية ايرلندا، وهي عضو في التكتل الموحد.

وتساند المفوضية الأوروبية رأي رئيس الاتحاد دونالد توسك، والذي أكد عبر تغريدة له على موقع (تويتر) أن شبكة الأمان هي الطريق الوحيدة لتجنب عودة الحدود حتى إيجاد حلول مختلفة.

وتابع توسك قائلاً: “أولئك الذين يعارضون شبكة الأمان بدون اقتراح بدائل واقعية، يدعمون في الواقع عودة الحدود ولو لم يعترفوا بذلك”.

ومن جهتها، أكدت برتود أن بروكسل لا ترى بديلاً عن شبكة الأمان في الوقت الحالي، فـ”نحن منفتحون على التعاون ولكن ضمن التفويض الممنوح لنا”، على حد تعبيرها.

ونفت المتحدثة تلقي أي طلب من قبل بريطانيا لإجراء محادثات من أي نوع، مشيرة إلى أن المسؤولين الأوروبيين مستعدون للحوار مع نظيرهم البريطاني.

إلى ذلك، ترفض بروكسل قول رئيس الوزراء البريطاني بأنها هي ستكون المسؤولة عن حدوث بريكست بدون اتفاق.