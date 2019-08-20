متحدثة أوروبية: مستعدون لتنسيق توزيع مهاجري “أوبن آرمز” فور انزالهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها على استعداد لتنسيق عمليات إعادة توزيع 107 مهاجراً لا زالوا عالقين على متن سفينة أوبن آرمز التابعة لمنظمة غير حكومية اسبانية، راسية قبالة سواحل لامبيدوزا منذ عدة أيام.

وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن بروكسل تلقت طلباً من إسبانيا للمساعدة، فـ”لا بد من إيجاد حل سريع لمشكلة هؤلاء ونحن شجعنا كافة الدول بما في ذلك إيطاليا على التعاون”، حسب كلام ناتاشا برتود.

وكانت إسبانيا قد عرضت انزال مهاجري أوبن آرمز في احد موائنها، ولكن المنظمة غير الحكومية رفضت بسب بعد المسافة، ما دفع بمدريد للتعهد بحل بديل.

ولاتزال الحكومة الإيطالية تصر على عدم استقبال هؤلاء المهاجرين رغم نداءات المؤسسات الأوروبية وخطورة الوضع على متن السفينة وتدهور الحالة الإنسانية للمهاجرين.

وبات التجاذب بين الدول الأعضاء في الاتحاد مشهداً مألوفاً في كل مرة يتم فيها انقاذ مهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بسبب غياب سياسة أوروبية واضحة للتعامل مع هذه المشكلة.