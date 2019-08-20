سالفيني: سحب وزراء حزب الرابطة من الحكومة يعتمد على خطاب كونتي أمام الشيوخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني أن مستقبل الائتلاف الثنائي مع حركة خمس نجوم يعتمد على ما يحتويه خطاب رئيس الحكومة، جوزيبي كونتي أمام مجلس الشيوخ عصر اليوم الثلاثاء.

وقال سالفيني في مقابلة إذاعية، رداً على سؤال فيما إذا كان ينوي سحب وزراء حزب الرابطة من الحكومة، “هذا يعتمد على ما يقوله كونتي اليوم أمام الشيوخ”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة، متوقعاً هجوماً من كونتي بسبب طلبه سحب الثقة المفاجئ عن الحكومة، “هل مستقبل البلاد يعتمد على خطاب ضد ماتيو سالفيني؟ لا أعتقد ذلك. آمل أن يكون الحديث عن أوروبا والعدالة والضرائب وغيرها… على الأقل سأتحدث أنا عن ذلك”.

ورأى سالفيني أن “الحكومة التي تتمتع بصلاحيات كاملة هي الحكومة التي تعمل ولا تجادل”، في إشارة إلى وزراء حركة خمس نجوم.

وقال “نحن الآن نحسب حساب أولئك الأشخاص اليأسين الذين لا يريدون التخلي عن مقاعدهم. أما الذين هم ضميرهم مرتاح وعملوا بشكل جيد لا يخافون أبدًا من الانتخابات. بالنسبة لي ، فلنصوت غداً صباحاً إذا أمكن”.

واشار سالفيني إلى أنه لم يتواصل في هذين اليومين لا مع رئيس الوزراء كونتي ولا مع شريكه في الائتلاف الحاكم، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو، وقال “لا أعلم ما سيفعله الاخرون. أعلم ما سيفعله حزب الرابطة”، ولكن “إذا إختار شخصاً ما أغلبية بديلة لتوزيع الحقائب الوزارية بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، فإن المشكلة عندئذ ليست مشكلتي بل مشكلة البلد”.