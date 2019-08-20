رئيس الوزراء الايطالي يعلن تقديم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوريبي كونتي إنه سيقدم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية النقاش الحالي في مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في ختام خطاب وجه فيه إنتقادات شديدة اللهجة إلى زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني.

وقال كونتي، مخاطبا الشيوخ الايطاليين، إن “وزير الداخلية أظهر أنه يسعى لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية” بطلبه حجب الثقة في ذروة العطلة الصيفية، واصفاً بالسلوك “المتناقض” تقديم إقتراح بحجب الثقة عن الحكومة بدون سحب وزراء حزبه من الجهاز التنفيذي.

كما إتهم كونتي سالفيني بأنه “وضع مخططاً لتطبيق انفصال تدريجي عن الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية الاوروبية”، التي جرت في شهر أيار/مايو الماضي، حيث نال حزب الرابطة نسبة اصوات هي الأعلى في إيطاليا، بلغت 34%، وتعادل ضعف ما ناله في الانتخابات الوطنية في آذار/مارس 2018.

وتحدث كونتي عن “بحث مستمر عن ذريعة لتبرير نشأة أزمة حكومية والعودة إلى صناديق الاقتراع”.

ولرئيس الجمهورية صلاحية إعلان إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة أو البحث عن أغلبية بديلة في البرلمان الحالي.