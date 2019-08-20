تركيا تقيم نقاط مراقبة جنوبي إدلب ومصادر بالمعارضة تحملها مسؤولية الهزيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر سورية معارضة في إدلب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن القوات التركية استطاعت اليوم إنشاء نقطة عسكرية جديدة بالقرب من بلدة حيش جنوبي إدلب، تبعد عن مدينة خان شيخون مسافة 11 كم. وذكرت أن تركيا تسعى لإنشاء نقاط مراقبة أخرى لتضمن عدم تمدد قوات النظام السوري في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة أكثر من ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك فيما سيطرت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وعلى بعض مناطق ريف حماة الشمالي، وانسحاب مقاتلي المعارضة إلى مناطق أخرى في ريف إدلب.

وتقول قوات النظام السوري إنها سيطرت أيضاً على اللطامنة وكفرزيتا ومورك وقرى لطمين ولحايا ومعركبة في ريف حماة، لكن قوات المعارضة تقول إنها مازالت تقاتل هناك، وأن المعارك كر وفر.

وحمّلت مصادر في المعارضة السورية تركيا مسؤولية عدم دعمها والتسبب في خسارتها في المعارك لعدم تحركها لنصرتها، على اعتبار أنها أحد الداعمين للفصائل المسلحة في المنطقة، وأحد الضامنين لمناطق منع التصعيد التي تقع فيها أرياف إدلب وحماة.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، إن تركيا “ضغطت على فصائل المعارضة للانسحاب من مدينة خان شيخون ومدن وبلدات ريف حماة الشمالي. وأشار إلى أن الاتفاق التركي-الروسي يستدعي تسليم هذه المناطق لروسيا والنظام مقابل موافقة روسيا على مناطق آمنة لتركيا شرق الفرات، ولو كانت تركيا جادة لاستطاعت منع الهجوم أو التخفيف من أثره”، وفق قوله.

وكانت قوات النظام السوري “مدعومة بسلاح الجو الروسي وقوات برية تابعة لحزب الله اللبناني” بدأت هجوماً عنيفاً على خان شيخون ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، أسفرت عن “هروب مئات الآلاف من المدنيين من المنطقة، وسقوط عشرات القتلى”، حسب المعارضة.