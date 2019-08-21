برلماني إيطالي: كونتي أجمل ما أعطت خمس نجوم لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى برلماني إيطالي أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي هو أجمل ما أعطته حركة خمس نجوم لإيطاليا.

وأضاف عضو مجلس النواب من حركة خمس نجوم، ووكيل وزارة الدفاع، أنجيلو توفالو، في تصريحات إذاعية الأربعاء، “شهدنا يوم أمس في قاعة البرلمان، لحظة سياسية مهمة للغاية، ورأينا عملاقًا: الأستاذ جوزيبي كونتي”.

وتابع “نحن نمثل القوة السياسية الأصغر عمراً في البرلمان الإيطالي، وهي بالتأكيد ليست آلية مثالية، لكنها نموذج للديمقراطية التشاركية، وأن “كونتي هو أجمل شيء قدمته الحركة لإيطاليا”، فقد “رأيت الرابطة في ارتباك التام مع زعيمها (سالفيني) الذي حاول القيام بما لم يفهمه حتى زملائه في الحزب”.

وأشار توفالو الى “إنها لحظة حساسة للغاية يجب فيها وضع احتياجات البلاد أولاً”، فـ”هناك ثقة كاملة من جانب حركتنا كلها تجاه قادتنا، ثقة تامة بلويجي دي مايو، الذي أثبت بالفعل وهو شاب في هذه السن، قدرته على إدارة اللحظات الصعبة والحرجة للبلاد”.

ورأى البرلماني أن “الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة”، فقد “أصبح كل شيء الآن في أيدي رئيس الجمهورية القديرة والموثوقة، سيرجو ماتاريلا، الضامن الأعلى لمصالح الدولة”.