رئيس وزراء إيطالي سابق يدعو لأوروبا موحدة سياسياً للتصدي لهيمنة الولايات المتحدة والصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني -طالب رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، إنريكو ليتّا دول الاتحاد الاوروبي بالتحرك على الساحة الدولية ككتلة واحدة، محذراً من أن العالم يتجه نحو ما وصفه بـG2 ، هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال ليتّا، القيادي في الحزب الديمقراطي، مخاطبا اليوم الاربعاء لقاء (الصداقة بين الشعوب) السنوي الذي تستضيفه مدينة ريميني الإيطالية “إنه عالم إذا سارت فيه البلدان الأوروبية بصورة فردية، كل على طريقته الخاصة، ستكون صغيرة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع تقديم نفسها لا أقول كقوى فاعلة، بل حتى كمحاورين”.

واضاف ليتّا “أنهم يستمعون إلينا فقط لأننا معًا كاتحاد أوروبي وليس كدول أوروبية منفردة”. وقال “في المستقبل، لن تشن الحروب بسبب نزاع حول الحدود أو آبار النفط، بل من أجل التحكم في، واستخدام، البيانات الشخصية، مع إجتياح تكنولوجي يثير أسئلة عن، على سبيل المثال، حماية الخصوصية ومسالة الذكاء الاصطناعي”. وأردف “ما زلت أرغب في أن أكون مواطنًا إيطاليًا وأوروبيًا، وليس مستعمرة أمريكية أو صينية”.