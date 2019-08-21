إيطاليا: طرد مواطنة مغربية بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من وزارة الداخلية الإيطالية إن “المواطنة المغربية س. ب. زوجة عبد الرحيم متحرك، ملاكم تنظيم (داعش)، المدان بالإرهاب والخاضع للسجن حاليًا، طُردت من البلاد وأُعيدت إلى المغرب”.

ووفق المصادر ذاتها فقد “تم إعادة المرأة من قبل رجال شرطة مدينة ليكّو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الذين نفذوا أمر الإعادة لأسباب تتعلق بأمن الدولة، والذي وقعه وزير الداخلية ماتيو سالفيني”. مبينة أن “المواطنة المغربية اعتبرت هي الأخرى مرتبطة بالتنظيم الذي يمتلك أهداف إرهابية، وأدينت لهذا السبب”.

وأوضحت مصادر الداخلية أن “ملاكم (داعش)، اللقب الذي أطلق عليه لأنه كان رياضيًا موهوبًا في هذه الرياضة وتحدث حينها عن هجوم محتمل ضد الفاتيكان، تم إخطاره أيضًا بسحب جنسيته الإيطالية، بناء على اقتراح وزارة الداخلية قبل بضعة أشهر”.