المفوضية تدعو لتضامن أوروبي مع مهاجري سفينة أوشن فايكنيغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بعد أن تم انزال مهاجري سفينة (أوبن آرمز) في ميناء لامبيدوزا الصقلي، وإعلان عدة دول أوروبية نيتها تقاسمهم، ناشدت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء اظهار نفس مستوى التضامن مع المهاجرين على متن سفينة (أوشن فايكنيغ) والتي أنقذت حوالي 350 شخصاً وتتواجد حالياً بين مياه مالطا وإيطاليا.

ورحبت المفوضية، على لسان المتحدثة باسمها ناتاشا برتود، بقرار كل من فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ والبرتغال تقاسم مهاجري أوبن أرمز، دون أن تنسى التنويه بأهمية ما قامت به اسبانيا التي عرضت مرفأ آمناً لانزال المهاجرين.

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة الاستمرار على نفس النهج، فـ”نحن نكرر استعدادنا البدء بالمساعدة لإنجاز عمليات التوزيع”، حسب كلامها.

ولكن المفوضية، وفق برتود، تكتفي بتقديم مساعدات عملية وتقنية عبر وكالاتها ومكاتبها المتخصصة، ولا يمكنها التدخل في قرارات الدول الأعضاء بشأن عدد وهوية من سيتم استقبالهم على أراضيها.

ولاتزال المفوضية تأمل في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق حول “آلية دائمة” لتقاسم المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن قررت مجموعة قليلة من الدول برعاية فرنسية تقاسم المهاجرين بشكل مؤقت.