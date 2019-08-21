قلق أممي إزاء التصعيد شمال غرب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أبدى الأمين العام للأمم المتحدة “القلق البالغ” بشأن استمرار التصعيد شمال غرب سورية، واحتمالات نشوب عملية هجومية في عمق إدلب بما قد يؤدي إلى “موجة جديدة من المعاناة الإنسانية” لما يصل إلى 3 ملايين شخص.

وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان أنطونيو غوتيريش بشدة “الهجمات على المدنيين والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحية والتعليمية”

وحث في البيان “كل الأطراف على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”، كما جدد غوتيريش “دعوته العاجلة لتطبيق مذكرة التفاهم المتعلقة بإدلب التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر 2018“

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على “أهمية النهوض بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بتكليف من قرار مجلس الامن رقم 2254 الصادر عام 2015”.