المبعوث الاممي لليبيا يجدد الدعوة لإستئناف العملية السياسية كحل وحيد للأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- جدد المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة اليوم الاربعاء التشديد على ضرورة “استئناف العملية السياسية، بتيسير من الأمم المتحدة، كحل وحيد لإنهاء الأزمة الليبية”.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر موقعها في منصة (تويتر)، إلى أن تصريح سلامة، رئيس البعثة، جاء خلال لقائه في فاليتا مع وزير خارجية مالطا كارميلو أبيلا، الذي شاطره الرأي في هذا الخصوص.

كما ذكرت البعثة أن سلامة ناقش مع رئيس الدبلوماسية المالطية “آخر التطورات في ليبيا وجهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بالهجرة”.