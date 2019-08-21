رئيس البعثة الأممية في الصومال: رغم التطورات المشجعة، الوضع الامني لا يزال مصدر قلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، من الوضع الأمني الذي “لا يزال يشكل مصدر قلق كبير”، على الرغم من “التطورات المشجعة” في البلاد.

جاء ذلك في إحاطته اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي والتي تعد الأولى منذ توليه منصبه.

وأشار سوان إلى “التعاون الفعال” بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وقوات الأمن الصومالية التي تعمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم)، الأمر الذي “أدى إلى استرداد بعض المناطق بالقرب من العاصمة مقديشو من جماعة الشباب الإرهابية، واستقرارها”.

على صعيد آخر، صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة، بأن دورة الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في الصومال في 2020-2021 توفر فرصة للتقدم الحاسم لعملية إرساء الديمقراطية. وقال إن “الاستعدادات الفنية في تقدم مطرد، وتتم دراسة مشروع قانون انتخابي من قبل البرلمان الاتحادي، وتستعد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لتسجيل الناخبين”.

كما حث الحكومة الفيدرالية على إنشاء فريق عمل معني بتنسيق الأمن الانتخابي، مهمته تحديد النمط الذي سيتم من خلاله توفير الأمن خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تريد تعزيز تمكين المرأة في العمليات السياسية.