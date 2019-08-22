حماس تستنكر قرار باراغواي تصنيفها حركة إرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – استنكرت حركة (حماس) قرار الباراغواي تصنيفها حركة إرهابية، مشددة على إنها “تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها”، وتؤكد “أننا لا نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط”.

ورحبت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بقرار الباراغواي الذي شمل أيضا منظمة حزب الله اللبنانية وتنظيم (داعش).

وقالت (حماس) في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، “نستنكر وبأشد العبارات قرار رئيس جمهورية الباراغواي بتصنيفنا حركة إرهابية دولية، ونؤكد أن مثل هذه القرارات، إلى جانب أنها تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها (A/RES/37/43)، فإنها لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبينا”.

وأضافت “في الوقت نفسه فإن مثل هذه القرارات تعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني، وتمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب”.

وشددت (حماس) على أنها “حركة مقاومة فلسطينية، تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها”، وأكدت “أننا لا نعادي أحدا من الشعوب، وأن صراعنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط”.

وقالت “وعليه فإننا في حركة (حماس) نطالب دولة الباراغواي بالتراجع الفوري عن هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لدعم نضال شعبنا في سبيل نيل حريته واستقلاله وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لا سيما أن شعبنا يحمل كل معاني الاحترام والتقدير لدولة الباراغواي وشعبها”.