مصدر أوروبي: استمرار التوتر مع ايران غير منتج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر مصدر أوروبي مطلع عن قناعته بأن استمرار التوتر في العلاقات مع ايران لن يصب في مصلحة المجتمع الدولي.

وكان المصدر يثير الموضوع الإيراني، بوصفه من أهم مواضيع السياسة الخارجية التي ستتم إثارتها خلال قمة الدول السبع الكبار المقررة يومي 24 و25 الشهر الحالي في جنوب فرنسا.

وأقر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الموضوع الإيراني يقسم مجموعة السبع، فـ”هناك خلاف بشأن طرق التعاطي مع طهران وأجماع على الأهداف، وهذه إشكالية كبيرة”، وفق كلامه.

ويتقاسم أعضاء مجموعة السبع ومنهم الولايات المتحدة القلق تجاه تصرفات ايران في منطقة الشرق الأوسط، كما أنهم يريدون منعها من امتلاك سلاح نووي.

وتتشارك الأطراف الأوروبية في مجموعة السبع، أي فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا، الرأي بأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران عام 2015 بشأن أنشطتها النووية، لم يساعد على التقدم لتهدئة المخاوف الدولية، بل على العكس تماماً.

ومن المنتظر أن يتمحور نقاش قادة مجموعة السبع حول مسألة الحفاظ على أمن مضيق هرمز، ومستقبل الاتفاق النووي.

لكن المصدر قال إن المناقشة في فرنسا سيتجاوز مسألة أمن مضيق هرمز، دون أن يقدم أي تفاصيل.

أما بشأن الالتزام بالاتفاق الموقع مع ايران بشأن نشاطها النووي، فلا يزال موقف الاتحاد ثابتاً وواضحاً، حسب المصدر نفسه، فـ”الأوروبيون مصممون على احترام هذا الاتفاق”، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي سيستضيف قمة مجموعة السبع، سيجتمع قبل انعقادها بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مسعى، كما يقول الأوروبيون، لممارسة الضغط على ايران لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاق.