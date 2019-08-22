حل ازمة الوقود بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفع رواتب الموظفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية رفع نسب صرف رواتب الموظفين العموميين بعد التوصل إلى إتفاق مع إسرائيل بشأن ضرائب البترول.

وقال خلال مؤتمر في رام الله الخميس، إن “الازمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما تزال قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني اننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه “سيتم دفع 60% من رواتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة الى 50% استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية”.

وكانت الأزمة المالية مع إسرائيل بدأت في شهر شباط/فبراير الماضي، بعد قرار إسرائيل احتجاز 138 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب اللتي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وعلى اثر ذلك فقد قررت السلطة الفلسطينية رفض استلام اموال الضرائب التي تقدر بنحو 180 مليون دولار أمريكي شهريا.

وادى هذا الخلاف إلى أزمة مالية لم يمكن السلطة الفلسطينية من دفع سوى 60% من رواتب الموظفين العموميين على مدى الأشهر الست الماضية.

وضريبة الوقود التي تقدر بنحو 57 مليون دولار أمريكي شهريا هي جزء من الأموال ولكن حلها يفسح مجالا للسلطة الفلسطينية للتعافي ماليا ولو جزئيا.

وتحدث رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، عن “انتهاء ازمة ضرائب البترول بين السلطه الفلسطينيه وإسرائيل بعد مفاوضات مضنيه، حيث بدأت السلطه باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية. وهذا لا يعني ان الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي لدينا مليارات محجوزة لدى إسرائيل”.