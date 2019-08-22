برلماني من الرابطة: لا نزال منفتحين على حركة خمس نجوم لكن بدون كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني من حزب الرابطة “إننا لا نزال منفتحين على حركة خمس نجوم”، في مجال تشكيل حكومة جديدة، “لكن شريطة أن تكون بدون جوزيبي كونتي”.

وأضاف وزير السياسات الزراعية والقيادي في الرابطة، جان ماركو تشينتينايو في تصريح لصحيفة (إل ماتينو) الخميس، أن “الاتصالات بين بعض ممثلينا وأولئك المنتمين لحركة خمس نجوم لا تزال جارية”. وأردف “لقد أبقينا في هذه الأيام أيضا، بابًا صغيرًا مفتوحًا. لكن من الواضح أنه يجب أن تكون هناك خطوة إلى الوراء من قبل رئيس مجلس الوزراء”، في تلميح الى تنحي جوزيبي كونتي.

وتابع تشينتينايو “نحن جاهزون لإعادة فتح أبوابنا أمام خمس نجوم إذا طلب منا رئيس الدولة ذلك، شريطة أن تعود طريقة العمل في إطار السلطة التنفيذية الى ما كانت عليه قبل الحملة الانتخابية الأوروبية”.

وأردف “أنا أفهم أن هناك كثير من أتباع خمس نجوم لا يريدون العمل مع رينزي وبوسكي”، بل “يودون الاستمرار بالحكم معنا”، لذلك “نحن مستعدون دائمًا للجلوس حول مائدة التفاوض”، وخلص قيادي الرابطة مؤكدا، “لكن يجب علينا أن نبدأ من الروح الأصلية، وهي أن أمام كثير من الـ لا، تمرض البلاد”.