سالفيني: حزبنا متحد لأجل المصلحة الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني “أنا سعيد بتمثيل قوة سياسية متحدة، اتخذت وستتخذ القرارات لصالح البلد وليس من أجل مصلحتها الشخصية”.

وأضاف أمين سر الرابطة في نهاية مشاورات بقصر الرئاسة (كويرينالي)، الخميس، “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بأن تضيع الوقت، ولا يمكنها أن تمتلك حكومة تتشاجر وتتبنى متباينة”. وأردف “لهذا السبب أكدنا مجددًا أن الكثير من الـ لا لم يؤدي إلا إلى إنهاء هذه التجربة”.

وخلص سالفيني الى القول إن “رئيس الجمهورية (سيرجو ماتّاريلا) يتمتع بجميع السمات وسيمتلك كل الشروط التي تؤهله للإقدام على الإختيار الأفضل باسم الشعب الإيطالي”.