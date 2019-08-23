مقتل إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت إسرائيل رسميا مقتل فتاة إسرائيلية متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في وسط الضفة الغربية.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على مدونة (تويتر)، الفتاة الإسرائيلية “التي قتلت في هجوم ارهابي خطير” بالقرب من مستوطنة دوليف القريبة من رام الله.

وتمنى نتنياهو الشفاء لوالدها الذي اصيب بجروح متوسطة وشقيقها الذي اصيب بجروح خطيرة في الحادث ذاته.

وقال نتنياهو إن “أجهزة الأمن هي الان في خضم عمليات البحث عن الإرهابيين ونحن سنصل اليهم”، وأضاف “سنواصل تعزيز المستوطنات”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن دفع مزيد من القوات الى الضفة الغربية واقامة الحواجز على الطرقات القريبة من المستوطنة الإسرائيلية.