ترحيب أوروبي بحل مشكلة مهاجري أوشن فايكنغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت المفوضية الأوروبية عن ارتياحها لتوافق بعض الدول الأعضاء على تقاسم مهاجرين سفينة أوشن فايكنغ، بعد أن وافقت مالطا على انزالهم.

وفي هذا الإطار، أشار المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس إلى أن جهود الجهاز التنفيذي الأوروبي في عملية تنسيق الحل قد أعطت ثمارها.

ورحب أفراموبولوس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بموافقة كل من فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، ايرلندا، رومانيا والبرتغال على تقاسم هؤلاء المهاجرين، وقال “يتعين تنفيذ الالتزامات بسرعة”، وفق كلامه.

من جانبه، عبر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر، عن ترحيبه بحل مشكلة مهاجري أوشن فاينكنغ، بالقول “معاً استطعنا التوصل إلى حل أوروبي”، على حد تعبيره.

وكانت السفينة قد أنقذت 356 مهاجراً لا يزالون عالقين في عرض البحر منذ 19 يوماً.