هنية: القدس برميل بارود والضفة بركان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – حذر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اسماعيل هنية من أن “القدس برميل بارود وإن الضفة الغربية بركان سينفجر”، داعيا الفلسطينيين الى التوحد من أجل القدس.

وأشاد هنية، خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري بغزة في الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى، بـ”عملية” تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة في الضفة الغربية ما أدى الى مقتل إسرائيلية وإصابة إسرائيليين إثنين بجروح.

وقال هنية “أبارك هذه العملية، وأشد على أيدي الذين نفذوها، وأدعو الله أن يحفظ مَن يقف وراءها أيا من كان؛ لأنه ابن القدس، وابن هذه الأرض الطيبة”وأضاف”إن العملية الفدائية اليوم تحذر العدو بأن القدس كبرميل البارود تنفجر في مَن يعتدي عليها”.

وتابع “لطالما حذرنا الصهاينة بألا تعبثوا في قدسنا، إياكم والتفكير في تنفيذ مخططاتكم، لا تقسيم زماني ولا مكاني، ولا صلاة لكم في الأقصى، لأن القدس والأقصى لنا”.

وفي إشارة الى الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل قال هنية “نحذر نتنياهو وكل من يخوض معاركه الانتخابية على حساب شعبنا وحقنا، أن هذه العملية تؤكد أن الحالة الدائمة في مشهد الضفة هي المقاومة رغم كل ما تتعرض له من ضغط سياسي وأمني واقتصادي وإنساني، ومن أكثر من طرف وأكثر من اتجاه”.

وقال المسؤول في (حماس) “إن تنفيذ أكثر من 12 عملية في الضفة خلال الشهور الماضية فقط؛ رسالة تقول لنا إن الضفة بركان ينفجر، خاصة حينما يتعرض المسجد الأقصى للخطر، وهذا كان عنوان انتفاضة 2015، وانتفاضة باب الرحمة والأسباط، وانتفاضة البوابات الإلكترونية”.

كما أشار رئيس المكتب السياسي للحركة الى أن “غزة تنتفض اليوم في جمعة لبيك يا أقصى في مسيرات العودة لتلبي نداء القدس والأقصى”.

واعتبر هنية أن” القدس تكشف أن الصراع مع العدو لا يمكن أن يحل على قاعدة دولتين أو على الاحترام المتبادل، كما أنها تكشف من ينصرها ومن يخونها، وكل من يفرط وكل من يتعاون مع المحتل على حساب أرضنا وقدسنا وتراثنا”، مطالبا “بالتمسك بمدينة القدس موحدة عاصمة لأرض فلسطين، ورفض دعوات زيارتها عبر البوابات الصهيونية”.

وقال هنية “نناشد الأشقاء العرب بأن يدافعوا عن أنفسهم وعواصمهم وحواضرهم بالدفاع عن المسجد الأقصى، وألا يسمحوا لقطار التطبيع أن يسير في شوارعنا العربية”.

ودعا هنية الى الوحدة ما بين الفلسطينيين من أجل القدس وقال” علينا كفلسطينيين أن نتوحد من أجل القدس، إذا لم توحدنا القدس فما الذي يوحدنا”وأضاف”أؤكد باسم الحركة أننا جاهزون ومستعدون أن نمضي في كل طريق، وأن نمشي في كل مشوار يؤدي إلى توحيد الشعب الفلسطيني، وإن من يريد استمرار الانقسام والعقوبات والتنسق الأمني كأنه يطعن المسجد الأقصى بالظهر”.