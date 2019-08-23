سالفيني: سفينة أوشن فايكنغ لن ترسو في إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة، ماتيو سالفيني، إن “سفينة (أوشن فايكنغ) النرويجية هذه التابعة لمنظمة فرنسية غير حكومية، لن تنقل حمولتها من البشر إلى إيطاليا”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت عن ارتياحها لتوافق بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقاسم مهاجرين السفينة المذكورة، بعد أن وافقت مالطا على انزالهم.

وبهذا الصدد، صرح رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات معلنا أن بلاده تسمح بإنزال 356 مهاجراً من على متن (أوشن فايكنغ)، يتم نقل جميعهم لاحقا إلى 6 دول أوروربية أخرى: فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، لوكسمبورغ، البرتغال ورومانيا.

وأضافت موسكات في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أنه “بعد محادثات مع المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء، ولا سيما فرنسا وألمانيا، وافقت مالطة على أن تكون جزءًا من حل أزمة (أوشن فايكنغ)، التي تحمل 356 شخصًا على متنها، دون أي تحيز يتعلق بموقفها القانوني”.

وذكر أن “مالطا ستنقل هؤلاء الأشخاص على متن وحدات بحرية تابعة للقواتنا المسلحة، خارج المياه الإقليمية، وستقلهم إلى اليابسة”، الذين “سيتم توزيعهم جميعا على دول أعضاء أخرى: فرنسا وألمانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا. لن يبقى أحد في مالطا”.