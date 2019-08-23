برلماني يساري إيطالي: خمس نجوم بديل لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني يساري إيطالي إن “حركة خمس نجوم ليست جزءا من تيار اليسار”، بل “إنها بديل لنا”، في الحكم.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني، “إنني أؤيد ما قلناه في إدارة حزبنا، فنحن جاهزون للقاء الذي يفتح اليوم”. وأردف “من الواضح أنها مهمة معقدة، فحركة خمس نجوم ليست ضلعًا لليسار، بل إنها قوة سياسية بديلة”.

وأشار البرلماني اليساري الى أن “سالفيني يريد الذهاب إلى الانتخابات لأسباب شخصية، للتهرب من الحاجة لتوضيح القضية الروسية”، وهو “في الحزب، يحصد الإجماع الذي تعطيه إياه استطلاعات الرأي. أمام هذا التأثير المؤسسي الاستبدادي الخطير للغاية، يمكن للمرء محاولة بناء الأغلبية حتى بين قوى بديلة كحزبنا وخمس نجوم، وليس من الواضح أننا سننجح، بل على العكس من ذلك فهو أمر معقدة للغاية”.

وذكّر أورفيني بموقفه “المعارض لتقليص عدد النواب كما اقترحت خمس نجوم”. وتابع “في خطة إصلاحنا التي رفضها الاستفتاء، قللنا عدد البرلمانيين في إطار إصلاح شامل”، أما “في مخطط خمس نجوم، فيتم خنق التمثيل وأعطاء سلطة متطرفة للأقلية التي تفوز”، مبينا أن “خفض العدد يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاح انتخابي، يجب أن يكون متناسبًا، من أجل ضمان التوازن”.

وخلص البرلماني الديمقراطي الى القول “أعتقد أن على حركة خمس نجوم أن تتقارب من خفض برلماني يرافقه قانون ملائم”.