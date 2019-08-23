سكرتير الحزب الديمقراطي: يمكن العمل على مقترحات دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولا تزينغاريتّي إنه يمكن العمل على مقترحات الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم لويجي دي مايو.

وأضاف تزينغاريتّي في تصريحات الجمعة، أنه “بين المقترحات والمبادئ التي عرضناها على رئيس الدولة، والكلمات والنقاط البرنامجية التي طرحها دي مايو، تظهر صورة يمكن من خلالها البدء بالعمل بالتأكيد”.

من جانبه، أظهر عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي تومّازو تشيرنو في مقابلة مع موقع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو)، إنفتاحاً أمام رئاسة ثانية للحكومة من قبل جوزيبي كونتي، مدعومة من قبل الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، قائلا إن “كونتي مناسب جدًا لمنصب رئيس الوزراء”.

وتابع تشيرنو “لقد طلب تزينغاريتي انقطاعاً عن نهج الحكومة السابقة”، متسائلا “ومن يمثل ذلك أكثر من غيره في إيطاليا كلها سوى رئيس وزراء يذهب إلى البرلمان ليقول إن الرابطة خدعت البلاد؟”، فـ”لقد قطع بنفسه كل ما يربطه بعمل حكومته”.

وخلص السيناتور الديمقراطي الى القول “أنا أشكره (كونتي)، فلقد أثبت أنه رجل، وأنا أول من يطلب منه العذر: فلقد قدمت مساءلة ساخرة عن: أين انتهى الأمر به”، بينما “كان يحاول معرفة ما إذا كانت الرابطة تتحدث بالحقيقة”.