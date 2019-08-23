الفاتيكان: لتبق صناديق الإقتراع خياراً للرئاسة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا لسان حال الفاتيكان، صحيفة (أوسيرفاتوري رومانو)، الى أن “تبقى صناديق الإقتراع خيارًا بيد الرئاسة الإيطالية، القلقة من ناحية الحسابات العامة والشؤون الدولية”، لكي “تكون على استعداد لتجنب أية ممارسة وقتية”.

وأكدت صحيفة الكرسي الرسولي في أعقاب قرار رئيس الدولة إعطاء مزيد من الوقت للأحزاب السياسية لحل الأزمة، أنه “في نهاية اليوم الثاني من المشاورات في مقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، وبعد ساعتين من التفكير، قرر رئيس الدولة منح الأحزاب مهلة حتى يوم الثلاثاء القادم، لبدء جولة جديدة من المشاورات”، أي “وقت أطول، لكنه ليس وقتاً غير منته”.

وكتبت (أوسيرفاتوري رومانو)، أن الرئيس سيرجو “ماتاريلا كان يأمل بالحصول على إشارات أكثر دقة في نهاية المحادثات التي بدأت بعد ظهر يوم الأربعاء”، لكن “بعض الإشارات التي وردت بوضوح لم تتجاوز التصريحات العامة التي وردت استعدادا للتحقق من تقارب محتمل”.

وخلصت الصحيفة الى القول إن “بعض القوى السياسية، طلبت كما أكد هو بنفسه (رئيس الجمهورية)، منح تمديد للتحقق من إمكانية وجود تحالفات جديدة، لا يمكنها الحصول على ثقة البرلمان وحسب”، بل “ضمان الاستقرار والإستمرارية على المدى الطويل قبل كل شيء”.