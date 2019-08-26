إستطلاع: 41% من الايطاليين يرغبون في إنتخابات برلمانية مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر إستطلاع لتوجهات الناخبين أن 41% من الايطاليين (يمثلون أغلبية نسبية) يرغبون في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في إنتخابات برلمانية مبكرة، بعد الازمة السياسية التي فجرها زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني والتي يبدو أن حزبه قد دفع ثمنها من ناحية القبول والمصداقية بين الناخبين.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة (إل صولي 24) وأجري في 25 آب/أغسطس الجاري، إلى أن 34.3% من الفئة المستطلعة ارائها أعلنت نيتها التصويت لحزب الرابطة في حال إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، بينما قدر استطلاع تمّ آخر نهاية شهر تموز/يوليو الماضي نسبة مؤيدي الحزب بـ 38.9%.

وأبرز الاستطلاع إحراز الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم بعض التقدم مقارنة بإستطلاع الشهر الماضي، بينما يدخلان في مفاوضات شاقة من أجل تكوين إئتلاف حكومي بديل في البرلمان الحالي قبل إنتهاء المهلة الزمنية لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا التي تنتهي يوم غد الثلاثاء. ورشح الاستطلاع حصول الحزب الديمقراطي على 24% من أصوات الناخبين، مقارنة بـ23.3 في إستطلاع نهاية تموز الماضي، وإحراز خمس نجوم نسبة 16.6% بعد أن كانت 14.8%.