منظمة إنسانية: خفر السواحل الليبي يصد مجموعة مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أطلقت منظمة إنسانية إنذاراً حول “إحتمال حدوث عملية اعتراض وإعادة أخرى لقارب مهاجرين، من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي”، الذي يعمل في البحر المتوسط “بالتعاون مع السلطات الأوروبية”.

وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الاثنين، أن “المذابح الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في عرض البحر المتوسط، لا تزال تتم نصب أعين الجميع”.

وذكر المشروع الإنساني أنه “تم الاتصال بنا أمس من قبل قارب في خطر قادم من ليبيا، على متنه 50 شخصًا، من بينهم 20 امرأة والعديد من الأطفال”. وبعد “تحديدنا لموقعه، أبلغنا السلطات المالطية وقوات خفر السواحل، ثم فقدنا الاتصال مع القارب “.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية لإيصال نداء استغاثتهم. وهو رقم لا يُعنى بالإنقاذ، بل مجرد إنذار لدعم عمليات الإنقاذ.