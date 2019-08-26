فون دير لاين تبدأ مقابلة المفوضين المرشحين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت مصادر في المفوضية الأوروبية بأن رئيستها المنتخبة أوروسولا فون دير لاين، ستبدأ اليوم بإجراء مقابلات مع المرشحين لعضوية الجهاز التنفيذي للفترة 2019-2024.

وتلقت فون دير لاين حتى الآن أسماء مرشحين من 25 دولة عضو في الاتحاد من أصل 27، باستثناء إيطاليا وفرنسا، إذ أن بريطانيا التي تستعد لترك التكتل الموحد، لا تنوي تقديم مرشح عنها.

ومن المنتظر أن يكون المرشح البلجيكي ديديه ريندرز، من أوائل الذي ستتحاور معهم فون دير لاين، يوم غد.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا إلى أن العمل جار من أجل أن يكون فريق المفوضين جاهزاً لبدء العمل رسمياً في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أما بشأن ما تعهدت به فون دير لاين بتحقيق المساواة بين الجنسين في الفريق الجديد، قالت أندريفا: “إن الرئيسة الجديدة مصممة على الوصول لهذا الهدف، ولكن الأمر يتعلق بالأشخاص الذين تقترحهم العواصم الأوروبية”، وفق كلامها.

وتفيد مصادر مطلعة بأن رئيسة المفوضية المنتخبة قد تلقت ترشيحات لعشر نساء، في حين أنها تعهدت بأن يتضمن فريقها الجديد 13 امرأة.

وتضطلع فون دير لاين بمهمة توزيع الحقائب على المفوضين، الذين سيمثلون بدورهم أمام البرلمان الأوروبي، كل على حدة، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، للحصول على موافقته.