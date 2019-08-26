كاهن إيطالي يتلقى إنتقادات لمتابعته أزمة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – تلقى كاهن إيطالي إنتقادات لاذعة لمتابعته الأزمة الراهنة التي تواجهها الحكومة في البلاد لحظة بلحظة، مبديًا أراءه في هذا الشأن.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الاثنين، كتب مدير مدير صحيفة (تشيفيلتا كاتّوليكا) اليسوعية، الأب أنطونيو سبادارو، أن “من بين جيش المنتقدين الذين هاجموني بشكل لاذع، هناك حوالي 20 متابعاً وضعوا علم إيطاليا قرب اسم حساباتهم”.

وندد الأب سبادارو بهذه الظاهرة بحنق، قائلا إن “توجيه الإنتقادات باستخدام الرمز الأَسمى لأمتنا هو بمثابة سخرية بالأشياء المهمة حقًا”.