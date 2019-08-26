عشراوي ردا على ترامب: شعبنا لن يتنازل عن حقوقه مقابل حفنة من الدولارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: “واهم من يعتقد بأن شعبنا الفلسطيني سيفرط بأرضه وقضيته العادلة مقابل حفنة من الدولارات، فالتاريخ أثبت تشبثه بحقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير”.

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الذي قال على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا “يريد الفلسطينيون صفقة، تم خصم الكثير من اموال الدعم لهم وهم يريدون استردادها”.

ولكن عشراوي قالت: “هناك إهانة واستهانة من قبل ترامب بحقوقنا وقضيتنا، فهو مازال متمسكا بوهمه بأن قضيتنا تخضع للمقايضة مقابل المساعدات الأمريكية، وهذا يدلل بشكل واضح على جهل حقيقي وخطير بطبيعة القضية الفلسطينية وبمتطلبات السلام وبالقرارات والقوانين الدولية”.

كما لفتت عشراوي، في تصربح ارسلته لوكالة ( آكي) الايطالية للأنباء إلى حذف وزارة الخارجية الأمريكية أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية عن موقعها الالكتروني الرسمي .

ورأت أن “هذه الخطوة تهدف إلى تحويل قضيتنا إلى قضية داخلية في إسرائيل بحيث لا نمتلك حق الحرية والسيادة ومحو تاريخنا وثقافتنا ووجودنا”.

وأضافت عشراوي: “يبدو أن إدارة ترامب تواصل تقديم خدماتها المجانية لنتنياهو وحكومته المتطرفة وتناست في هذا الصدد اعتراف 138 دولة بدولة فلسطين، وتجاهلت صفتنا القانونية في الأمم المتحدة باعتبارها (دولة فلسطين) وعضوا مراقبا فيها”.

واعتبرت أن “هذه الخطوة الاستفزازية ليست موقفا اعتباطيا” أو قضية ” سقط سهوا” وإنما “تعكس موقفا سياسيا خطيرا للإدارة الأمريكية يهدف إلى تجسيد الاحتلال الاحلالي واستبدال شعب مكان آخر”، مؤكدة في هذا السياق على ان “هذا الإجراء لن ينفي وجودنا وتاريخنا ولن يغير من الواقع والحقيقة شيئا”.

وشددت عشراوي على أن “بدء أي عملية سياسية مرهون باستنادها إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبوجود وسطاء يتمتعون بالنزاهة وعدم الانحياز إلى طرف دون الآخر”.