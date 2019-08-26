إيطاليا تطلب مهلة زمنية لتقديم مرشحها لفريق المفوضين الاوروبيين الجدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إيطالية بأن الحكومة ستطلب من رئيسة المفوضية المنتخبة أوروسولا فون دير لاين مهلة لتقديم مرشحها لعضوية الجهاز الأوروبي التنفيذي الجديد للفترة 2019-2024.

وتلقت فون دير لاين حتى الآن أسماء مرشحين من 25 دولة عضو في الاتحاد من أصل 27، باستثناء إيطاليا وفرنسا، إذ أن بريطانيا التي تستعد لترك التكتل الموحد، لا تنوي تقديم مرشح عنها.

وتداولت وسائل إعلام إيطالية إسم رئيس الوزراء المستقيل، جوزيبي كونتي، كمرشح محتمل في حال إصرار الحزب الديمقراطي على رفضه كرئيس لحكومة إئتلاف بديل في البرلمان الحالي مع حركة خمس نجوم، أو فشل الحزبين في التوصل إلى إتفاق والإعلان عن إنتخابات سياسية مبكرة تجرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان كونتي قد رفض، في تصريح على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، البقاء في السلطة في حال إعادة ترميم التحالف الحكومي بين حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، حيث قال: “مع حزب الرابطة أمضيت تجربة سياسية لا أنكرها، ولكنه، بالنسبة لي، إنه موسم سياسي تمّ إغلاقه ولم يعد من الممكن إعادة فتحه”.