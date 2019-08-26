توقعات بالتوصل لإتفاق بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي بشأن الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شهد مقر رئاسة الوزراء في روما لقاء هاما مساء اليوم بين الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو والامين العام للحزب الديمقراطي نيكولا تزينغارتي، عشية جولة مشاورات أخيرة لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا مع الاحزاب في يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بحثاً عن أغلبية برلمانية بديلة لتجنب العودة إلى صناديق الاقتراع، بعد مرور حوالي 18 شهراً على الانتخابات السياسية السابقة.

ويضفي المكان، مقر رئاسة الوزراء، رمزية كبيرة على اللقاء بين دي مايو وتزينغارتي، الذي دام نصف ساعة من الزمن، مما يوحي بقرب التوصل على إتفاق بين الطرفين، حسبما توقعت مصادر صحفية.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تصريح من الطرفين يؤكد أو ينفي التوصل لإتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل إئتلاف حكومي ثنائي بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي

وبدوره، جدد حزب الرابطة، بزعامة ماتيو سالفيني، حليف حركة خمس نجوم في الحكومة المستقيلة، “الرغبة في فتح حوار جديد مع الحركة للتوصل إلى اتفاق في هذه الدورة التشريعية”. وقال جيان ماركو تشنتينايو، وزير الزراعة في الحكومة المستقيلة والقيادي في الحزب “لسنا مهتمين بأشياء قصيرة الأجل بل نرغب في عقد اتفاق لتجديد ومتابعة برنامج الحكومة” المتوافق عليه مع الحركة بعد إنتخابات أوائل آذار/مارس 2018 السياسية