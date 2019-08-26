الاتحاد الأوروبي يُقَدِم 20 مليون يورو للأسر الفقيرة في فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية إنه قدم، اليوم الإثنين، مساهمة بقيمة 20 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية لدفع المُخَصَصات الاجتماعية للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال، في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يدعم الاتحاد الأوروبي برنامج الحوالات النقدية الذي تُديره وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، وهذا البرنامج مسؤول عن تقديم الحماية الاجتماعية الأساسية للعائلات الأكثر فقراً في الضفة الغربية وقطاع غزة. تُدفع المخصصات الاجتماعية كُل ثلاثة أشهر إلى حوالي 105 ألف عائلة فقيرة”.

وقال”هذه الدفعة الثانية هذا العام، وستغطي مساهمة الاتحاد الأوروبي بقيمةَ 20 مليون يورو المخصصات الاجتماعية المقدمة إلى حوالي 71,530 عائلة يعيش منها 77% في قطاع غزة”.

وبدوره قال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية توماس نِكلَسُن “ان نظام الحماية الاجتماعية هو اكثر من مجرد ممتص للصدمات. الحماية الاجتماعية هي استثمار يعزز الانتاجية والتنمية والتماسك الاجتماعي. في هذا الاطار، يعمل الاتحاد الأوروبي مع وزارة التنمية الاجتماعية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية الفقيرة. هذه المُساهمة تأتي في وقت ما زالت السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية صعبة”. وأردف “لذا وفي ظل هذه الظروف وبروح الشراكة، فاننا اتفقنا على مضاعفة القيمة الاعتيادية للدفعة لتصبح 20 مليون يورو من خلال تقديم صرف 10 ملايين يورو من تعهدنا السنوي. هذا يثبت التزامنا المشترك نحو الالاف العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة””.