غوتيريش: العالم يواجه أزمة مناخية كبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أنّ الوضع الحالي يعد “أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى إتفاق باريس للمناخ”. وأشار في حديث للصحفيين بعد ختام قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا، إلى أن “العالم يواجه أزمة مناخية كبرى”، منوها بـ”أن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات”، كما أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 “ستكون الأعلى حرارة”.

وحضر غوتيريش قمة الدول السبع الكبرى، التي تشمل كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال الامين العام، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إن اجتماع المجموعة “فرصة مهمة لمناشدة المجتمع الدولي الانخراط القوي في مجال التصدي للتغير المناخي”.

وشدد غوتيريش على أنه “من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن. نحن بحاجة إلى مزيد من الطموح والالتزام الأقوى”. وقال “نتطلع إلى أن تأتي الدول إلى (قمة المناخ) في نيويورك بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، والتي يتعين مراجعتها عام 2020”.

كما رأي الامين العام للأمم المتحدة أنه “يجب أن نضمن أن تًفرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020”. وقال “كل ذلك يتطلب إرادة سياسية” ملفتا إلى “إن الشباب يقودون الطريق في هذا المجال”. وأعلن غوتيريش أن قمة المناخ ستبدأ بقمة شبابية مناخية بمقر الأمم المتحدة.

وتفيد المنظمة الدولية للأرصاد الجوية بأن المستويات الحالية لتركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هي الأعلى منذ ثلاثة ملايين عام.

وأشار غوتيريش إلى ما يحدث في غرينلاند التي تضم ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم، وقال إنها شهدت ذوبان 179 مليار طن من الجليد خلال شهر تموز/يوليو. وقال إن الحرائق التي نشبت في سيبريا وألاسكا وكندا وغرينلاند “تسببت في انبعاث 50 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون في شهر حزيران/يونيو”.