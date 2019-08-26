زعيم الحزب الديمقراطي يبدي تفاؤلاً حيال تشكيل تحالف حكومي مع خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، نيكولا نزينغاريتي، في أعقاب لقاء جمعه مساء الاثنين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) مع الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، إنطلاق الحوار بين الطرفين. وقال “هذا أمر جيد لمدّ البلاد بحكومة تشكل نقطة تحول” بعد إنهيار إئتلاف حزب الرابطة-حركة خمس نجوم.

وأضاف تزينغاريتي، الذي سيعقد إجتماعاً ثلاثياً في وقت لاحق مساء الاثنين مع دي مايو ورئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي، الذي تصر حركة خمس نجوم على أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة القادمة، “أعتقد أننا نسير على الدرب الصحيح. طلبنا أن نبدأ بالأفكار والمحتوى (قبل الاشخاص)، وسنواصل التعمق في المباحثات الليلة. أنا متفائل”.