ترامب يأمل بقاء جوزيبي كونتي رئيسا للحكومة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- وصف الرئيس الامريكي، دونالد ترامب رئيس الوزراء الايطالي المستقيل جوزيبي كونتي بـ”الرجل الموهوب”، معربا، في تغريدة عبر منصة (تويتر) الثلاثاء، عن “الامل أن يبقى رئيساً للوزراء” في حال تمكن حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي من تشكيل إئتلاف حكومي بديل في البرلمان الايطالي يجنب البلاد من إجراء إنتخابات سياسية مبكرة.

وقال ترامب “غدت تبدو جيدة (حظوظ) رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، الذي يحظى باحترام كبير، جوزيبي كونتي. لقد مثل إيطاليا بقوة في (قمة) مجموعة السبع” في فرنسا. وقال إن كونتي “يحب بلده إلى حد كبير ويعمل بشكل جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. رجل موهوب جدا ونأمل أن يبقى رئيس الوزراء”.