دعوة أممية للامتثال لقرار مجلس الامن رقم 1701

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف أن الأمم المتحدة أحيطت علما بالتحقيق الجاري من قبل السلطات اللبنانية بشأن سقوط طائرتين مُسيرتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت، وجدد مناشدة “كل المعنيين وقف انتهاكات القرار رقم 1701، وتطبيق بنوده بالكامل”.

وفي إحاطته الدورية لأعضاء مجلس الأمن الدولي، قال ملادينوف إن التقارير في الخامس والعشرين من آب/أغسطس أفادت بسقوط طائرتين مُسيرتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف أن التقارير في اليوم التالي أفادت باستهداف غارة جوية لقاعدة عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في وادي البقاع على الحدود السورية-اللبنانية.

وذكر المسؤول الأممي، حسبما نقل عنه موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الرئيس اللبناني والقادة الدستوريين وصفوا حوادث الطائرات المسيرة بأنها اعتداء على سيادة لبنان وانتهاك لقرار مجلس الامن 1701 الصادر عام 2006.