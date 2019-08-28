مصادر إعلامية: كونتي دعم ترامب في طلبه لإعادة روسيا لمجموعة الدول الصناعية الكبرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إلى أن رئيس الوزراء الايطالي المستقيل، جوزيبي كونتي ، قد أبدى دعماً الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في طلبه لإعادة روسيا إلى “نادي الدول الصناعية الكبرى”، وذلك خلال قمة مجموعة السبع الاخيرة في بياريتز بفرنسا.

وقد نقلت شبكة (سي إن إن) الامريكية عن دبلوماسيين رفيعي المستوى، أنه خلال عشاء ترحيبي السبت الماضي للقادة المشاركين في قمة مجموعة السبع في المدينة جنوب غرب فرنسا، كان هناك خلاف إتسم بـ”القسوة في بعض الأحيان” بين ترامب وبعض القادة حول عودة روسيا إلى المجموعة.

وذكرت أن ترامب تساءل مرارا لماذا تستبعد روسيا، بالنظر إلى حجمها ودورها على الساحة العالمية، عن طاولة مباحثات الدول العظمى.

وحسب الشبكة، فإن كل من المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، ورئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون أبديا بقوة رفضهما لإعادة موسكو إلى المجموعة كونها أصبحت أكثر مناهضة للديمقراطية منذ إبعادها منها في عام 2014 بسبب ضمها شبه جزيرة القرم.

يذكر أن الرئيس الامريكي قد وصف جوزيبي كونتي بـ”الرجل الموهوب”، مبدياً، في تغريدة عبر منصة (تويتر) أمس الثلاثاء، “الامل أن يبقى رئيساً للوزراء” في حال تمكن حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي من تشكيل إئتلاف حكومي بديل في البرلمان الايطالي.