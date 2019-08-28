مفوضية شؤون اللاجئين تجدد الدعوة لإنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – جددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعوتها لكافة أطراف المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ المهاجرين.

وأشارت المفوضية في بيان لها تلقت (آكي) الإيطالية نسخة منه إلى واقعة انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية أسفرت عن غرق 40 شخصاً يوم أمس، منوهة بأنه “يجب عدم تقبل هذه المآسي وكأنها أمر حتمي”، وفق البيان.

ويؤكد المسؤول في المنظمة الدولية فانسان كوشيل، على ضرورة أن تتحول مشاعر التعاطف مع المهاجرين إلى أعمال تمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر.

وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تزويد الناجين من حوادث الغرق، خاصة في ليبيا، بالمساعدات الطبية والإنسانية اللازمة.

ويأتي حادث الأمس بعد أسابيع قليلة من حادثة غرق سفينة قدر عدد ضحاياها بـ150 شخصاً، والتي تعتبر الأسوأ في البحر الأبيض المتوسط هذا العام.

ويقدر عدد المهاجرين الذين غرقوا في المتوسط قبل وصولهم إلى أوروبا بـ900 شخص منذ بداية العام الحالي.

وتناشد مفوضية شؤون اللاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل على إعادة نشر سفن البحث والإنقاذ التابعة لدوله ووكالاته، “كما يتعين رفع القيود القانونية واللوجستية المفروضة على عمليات البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية”، حسب بيانها.

كما يتعين العمل، حسب المنظمة الدولية، على زيادة عمليات إعادة التوطين وتسريع عمليات الاخلاء من ليبيا إلى دول آمنة.