حماس تلاحق “سلفيين” بعد مقتل 3 عناصر شرطة بتفجيرين في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أعلنت حركة (حماس) حالة الطواريء وشرعت في تنفيذ حملة اعتقالات في قطاع غزة بعد مقتل 3 من عناصر الشرطة في القطاع في تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة ، مساء أمس، قالت الحركة إن سلفيين يقفون خلفها.

واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم “توقيف بعض الأشخاص في إطار التحقيق بالتفجيرين الذين وقعا على حواجز للشرطة جنوب غزة”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشتبك فيها الحركة مع السلفيين في غزة ولكن لم يسبق للسلفيين أن لجؤوا الى التفجيرات لاستهداف عناصر في الأمن الفلسطيني هناك.

وادانت الفصائل الفلسطينية التفجيرات واعتبرت أنها تصب في صالح الحكومة الإسرائيلية من خلال ارباك الساحة الفلسطينية.

وبدورها فإن حركة (فتح) قالت إنها ستتريث لمعرفة ما جرى قبل ان تعلن عن موقفها.

وهز تفجيران كبيران قطاع غزة مساء أمس، واسفرا عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الفلسطينية في موقعين مختلفين.

ونفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد نفذ أي هجمات في غزة مساء امس بعد أن سرت تقديرات بأن الانفجارين نتجا على هجمات إسرائيلية.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في بيان إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها وما زالت تتابع التحقيق لكشف لابساتها كافة”.

وشددت على “استقرار الحالة الأمنية” في قطاع غزة وقالت “نؤكد أن هذه التفجيرات المشبوهة، التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية، هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك الحالة”.

وأضافت “إن الأيدي الآثمة اليت ترتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب وستطال يد العدالة الشرذمة المأجورة التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني”.

وتابعت وزارة الداخلية في غزة “لن نسمح لأي جهة كانت بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة وإن كل المحاولات الأثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل وسنضرب بيد من حديد كل من يعمل لذلك تحت اي غطاء أو بأي وسيلة كانت”.

وأدانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي الانفجارات

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان “ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الغادر الذي يستهدف كل الشعب الفلسطيني تحت دعاوي زائفة وباطلة بينما هو في حقيقة الأمر وجوهره يخدم العدو الصهيوني”.

ومن جهته، قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول للإذاعة الفلسطينية الرسمية “لا نريد أ، نستبق الأحداث، لنرى ما الذي يجري ومبررات هذه المسألة نأمل ألا تكون الضغوط التي تمارسها حماس على الكثير من فئات شعبنا تؤدي الى مثل هذه الحالة”.