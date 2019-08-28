إستطلاع: تراجع كبير في شعبية زعيم حزب الرابطة الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر إستطلاع نشرته صحيفة كورييري ديلا سيرا اليوم الاربعاء تراجعاً كبيراً في شعبية زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، حيث تقلص مستوى ثقة المواطنين فيه كزعيم سياسي من 51% إلى 36% في الاسابيع الاخيرة. ووصفت الصحيفة ذلك بـ”ثمن” فضه للإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم في شهر آب/أغسطس، ذروة العطلة الصيفية، على الرغم من أن مطالبته بإنتخابات مبكرة وفي “أسرع وقت ممكن” يشاطره فيها 33% من المستطلعة آراؤهم .

وظلت ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية سيرجوا ماتاريلاً الاعلى بين الساسة الايطاليين، حيث بلغت نسبتها 57%، بينما تراجعت قليلاً تلك في رئيس الوزراء المستقيل (وعلى الارجع القادم أيضاً) جوزيبي كونتي، حيث إنخفض مستوى قبوله بين المواطنين خلال شهر من %56 إلى 52%.

وبشأن كيفية إنهاء الازمة السياسية، وهو قرار سيحدده رئيس الجمهورية ماتاريلاً بعد نهاية مشاوراته مع الاحزاب السياسية اليوم الاربعاء، يرغب 21% من الفئة المستطلة في تحالف حكومي بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، وعلى الجانب المقابل تقدر نسبة من يطالب بعودة الائتلاف بين الحركة وحزب الرابطة بـ11%، وهي نفس نسبة من يفضل “حكومة مؤسسية” لإقرار موازنة عام 2020 وعودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الاشهر الاولى من العام القادم.