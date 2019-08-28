لويجي دي مايو: أنا مستهدف سياسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو إنه “مستهدف سياسيا”، من قبل جهات لم يسمها، في وقت تبدو فيه مفاوضات حركته أنها تسير بصعوبة (أو على الاقل حسبما يتسرب منها إلى الاعلام) مع الحزب الديمقراطي، الذي رفض حفاظ دي مايو على منصبه نائباً لرئيس الوزراء في التحالف الجديد المحتمل بعد إسقاطه “الفيتو” على بقاء جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء.

وقال دي مايو للصحفيين “إنها ساعات صعبة للغاية بالنسبة للبلاد، والتي يتعين أن يظهر فيها الجميع المسؤولية”. وأضاف “لقد وجدنا أنفسنا في أزمة حكومية بدون أي سبب ونظراً لأخطاء لا يمكن أن تعزى بالتأكيد إلى حركة خمس نجوم”، في إشارة إلى إعلان شريكه السابق ماتيو سالفيني فض الائتلاف مع الحركة والذي أفضى إلى إستقالة حكومة كونتي.

واضاف دي مايو، الذي يرى البعض أن جوزيبي كونتي تفوق عليه سياسيا وأصبح قائداً فعلياً لحركة خمس نجوم، “أنا مندهش لأن شخصًا ما يبدو أكثر تركيزًا على إستهدافي بدلاً من إيجاد حلول للإيطاليين”. وقال “لكن في الواقع، هذه هي السياسة. بل هذا ضرب معيّن من السياسة التي عودتنا على أن النقاش ليس كفرصة للنمو، ولكن كمواجهة مستمرة ومنهجية بين الاشخاص… لن أضيف أي شيء آخر”.