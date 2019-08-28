برلمانية إيطالية: بلادنا تحتاج لاستقرار لا تضمنه سوى الإنتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية يمينية إيطالية إن بلادها تحتاج الى إستقرار لا يمكن أن يُضمن إلا عن طريق إجراء إنتخابات جديدة.

وفي تصريحات صحافية عند نهاية المشاورات التي أجراها معها رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، الأربعاء، أضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني أن “حكومة الحزب الديمقراطي ـ حركة خمس نجوم، سيكون مقدراً لها أن تدوم بضعة أشهر، أي ما يعني مزيداً من الركود وعدم الاستقرار”.

وأشارت الى أن “إيطاليا في حاجة ماسة للاستقرار، الذي لن يتحقق إلا إذا ذهبنا للتصويت”، لأن “الانتخابات الحرة ستثمر حكومة ذات ولاية شعبية قوية قادرة على المضي قدماً لمدة خمس سنوات، وذات رؤية مشتركة حول كبرى المسائل الأساسية”.